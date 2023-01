Sportevent in Düsseldorf Bringt Prinz Harry die Invictus Games in Gefahr?

Dort soll der Invictus-Games-Park entstehen, in dem die gesamte Veranstaltung ablaufen soll. Dieser umfasst die Sportstätten, wie die Radrennstrecke und das Rheinbad, sowie Unterkünfte und eine Begegnungsstätte für Wettkämpfer und Besucher. 54.600 Zuschauer finden in dem Stadion Platz, in dem die Spiele eröffnet und ein Großteil von ihnen ausgetragen werden. Schirmherr ist Prinz Harry, Duke of Sussex, der auch bei der Veranstaltung in Düsseldorf erwartet wird.