Fotos Sturmtief „Zoltan“ richtet Schäden in NRW an

In der ganzen Region mussten Einsatzkräfte mehrfach ausrücken, um Schäden zu beheben oder Hilfe zu leisten. In Düsseldorf rund 40 Mal, in Bonn 60 Mal, in Mönchengladbach zählte die Feuerwehr 13 Einsätze im Stadtgebiet.

Ein Kölner Feuerwehrmann betrachtet die Trümmer und Schäden an einem Bahnübergang. Zahlreiche Schilder sind umgeknickt und Dächer abgedeckt.