Großeinsatz der Polizei in Castrop-Rauxel Iraner soll Terror-Anschlag mit Cyanid und Rizin geplant haben

Die Fahnder schlugen gegen Mitternacht zu. Der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Der 32-Jährige und sein ebenfalls in Gewahrsam genommener Bruder wurden in Unterhosen und T-Shirt beziehungsweise mit nur notdürftig übergeworfener Jacke über die Straße in ein Einsatzfahrzeug geführt. Keiner der beiden habe Widerstand geleistet. Zahlreiche Einsatzkräfte trugen Schutzanzüge. Beweismittel wurden in blauen Fässern zu einer Dekontaminationsstelle gebracht, die bei der Feuerwehr eingerichtet war, wie ein dpa-Reporter berichtete. Am Morgen beendeten die Ermittler ihren Einsatz an der durchsuchten Wohnung.