Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zu Corona-Ausgehverboten : Leverkusen und Freiburg machen es vor - nur so verstehen es die Menschen

Foto: dpa/Fabian Strauch 26 Bilder So prägt das Coronavirus das Leben in NRW.

Meinung Berlin/Leverkuse In Leverkusen und Freiburg wurden Ausgehverbote verhängt. Nur so sehen sich die Stadtverwaltungen in der Lage, der Corona-Krise Herr zu werden. Es ist der vollkommen richtige Schritt. Unser Kommentar.