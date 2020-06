Kostenpflichtiger Inhalt: Junger Bewerber : FDP: 23-Jähriger will Chef im Kreishaus werden

Der FDP-Kreisvorsitzende Bernd Reuther (rechts) mit Landratskandidat Timo Schmitz. Foto: Lars Fröhlich / FFS

Kreis Wesel Der Kreisvorsitzende der Jungen Liberalen aus Rheinberg tritt an und will Landrat Ansgar Müller (SPD) ablösen. Damit ist Schmitz der jüngste im Feld der Bewerber bisher. Für die CDU tritt Ingo Brohl an, für die SPD Peter Paic.