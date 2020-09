Neuer Stadtrat in Wermelskirchen : Die Grünen legen zu, die WNKUWG stürzt ab

Wermelskirchen Die 54 Sitze im neuen Stadtrat sind verteilt. Der große Verlierer sind Büfo und WNKUWG, die Grünen dürfen sich als Gewinner sehen: Sie holten neun Sitze. CDU, FDP und SPD bleiben nahezu gleich.

Während CDU, SPD und FDP ihr Wahlergebnis von 2014 nahezu halten konnten, verlieren die Wählervereinigungen Büfo und WNKUWG deutlich an Stimmen. Die Gewinner der Kommunalwahl sind die Grünen. AfD und Zukunft Wermelskirchen ziehen mit jeweils zwei Sitzen in den Stadtrat ein und erreichen damit Fraktionsstatus. Mit lediglich einem Sitz im 54 Mitglieder starken Stadtverordneten-Gremium gelingt das der Linken mit nach wie vor einem Sitz nicht.

Bei den Grünen dürfte es am späten Abend noch „Schampus“ gegeben haben - zumindest wenn es nach den Worten von Stefan Janosi geht. Der wagte am Beginn des Wahlabends keine Prognose, sagte aber: „Zwölf Prozent wären toll, 15 richtig gut – dann gibt’s Schampus.“ Am Ende wurden es 15,99 Prozent (2014: 9,6). Mit 35,49 Prozent (35,2) stellen die Christdemokraten erwartungsgemäß wieder die stärkste Stadtratsfraktion. „Das ist eine Honoration unserer Arbeit. Die Wähler haben erkannt und anerkannt, wer die Stadt nach vorne gebracht hat“, kommentierte Christian Klicki das Ergebnis seiner Partei: „Angesichts einer Wählervereinigung mehr als noch in 2014 und der für die CDU bundesweit eher schwierigen Lage bin ich sehr zufrieden.“