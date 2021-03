Räumlich auf Distanz, inhaltlich so nah beieinander wie selten. Der Kreistag tagte am Mittwoch in kleiner Runde in der Dreifachhalle des BBZ Grevenbroich und verabschiedete nahezu einstimmig den Etat 2021. Die Teilnehmer trugen auch während der Sitzung FFP2-Masken, die die Redner nur zu ihren Wortbeiträgen abnahmen. Foto: Dieter Staniek