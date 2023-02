Remscheider Innenstadt Am Markt scheiden sich die Geister

Hat der Wochenmarkt in der Innenstadt an seinem bisherigen Standort vor dem Rathaus noch eine Zukunft? Oder ist er auf der Alleestraße besser aufgehoben? Die politischen Meinungen darüber gehen stark auseinander, wie am Dienstagabend eine Diskussion in der Bezirksvertretung Alt-Remscheid zeigte. Nachdem es in der Weihnachtszeit Ärger um eine kurzfristige Umsiedlung der Marktbeschicker auf die Allee gegeben hatte, weil die Stadt eine Schneeräumung des Rathausplatzes nicht sicherstellen konnte, hatten SPD und CDU das Thema auf die Tagesordnung gesetzt.