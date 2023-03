Kreditinstitut in Moers Sonnige Aussichten bei der Sparkasse

Krieg in der Ukraine, Inflation, steigende Zinsen, explodierende Energiepreise: Alle reden von Krise. Doch so schlecht ist die Lage gar nicht, jedenfalls was das Geschäftsgebiet der Sparkasse am Niederrhein angeht. „Das Jahr 2022 ist besser gelaufen als es zu befürchten war“, sagte der Vorstandsvorsitzende Giovanni Malaponti am Donnerstag bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2022. „Unsere Kunden sind gut über die Runden gekommen“, berichtete er.