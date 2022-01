Platz 9: Das Rotkehlchen

Der Name ist hier Programm. Der neugierige Piepmatz erfreut sich großer Beliebtheit und kommt in etwa 78 Prozent der Gärten (der Aktionsteilnehmer) vor – aber selten in der Mehrzahl.

Übrigens: 2021 ist das Rotkehlchen zum Vogel des Jahres gewählt worden.