In buntem Kleid zeigt sich die alte Dame regelmäßig und das jeden Sommer schon seit über 100 Jahren. Dieses runde Jubiläum feierte der Botanische Garten in Krefeld im Jahr 2010. Aus einem kleinen Garten am Rande des Schönwetterparks entwickelte sich auf 3,6 Hektar Fläche ein Park, der rund 5000 Arten ein prächtiges zu Hause gibt. Alleine 150 Rosensorten recken dort ihre duftenden Köpfe in den Himmel.