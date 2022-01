Handball, Regionalliga : Das bedeutet das Aus des LTV für die SG Langenfeld

Trainer Lars Brümmer und die SG Langenfeld können am Samstag selber etwas gegen die Abstiegsangst tun. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Leichlinger TV gibt den Spielbetrieb in der dritten Handball-Bundesliga auf und steht somit als Absteiger fest. Ob er aber überhaupt in der Regionalliga Nordrhein an den Start gehen würde, wird bezweifelt. Aufmerksam verfolgt die SG Langenfeld dort das Geschehen.