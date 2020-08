Kommunalwahl 2020 : CDU Kevelaer ist startklar für die Wahl

Gut aufgestellt: Die CDU-Ratskandidaten wählten als Fotohintergrund das neue Gradierwerk in Kevelaer. Foto: CDU Kevelaer/Markus Luigs

Kevelaer Weniger Wahlplakate, dafür mehr Informationen über die sozialen Medien. Auf dem Wochenmarkt und auf dem Roermonder Platz gibt es aber auch Gelegenheiten für ein persönliches Gespräch.

Alle Wahlkreiskandidaten wurden mit überwältigender Mehrheit aufgestellt, sagt Kevelaers CDU-Spitzenkandidat Mario Maaßen. Nun gehe man motiviert in den Wahlkampf. Der erste Rückschlag musste eingesteckt werden. Wahlplakate von der CDU und der FDP waren in Kevelaer nur zwei Tage nach dem Aufhängen beschmiert worden. Die RP berichtete darüber. Den CDU-Kandidaten wurden Hitlerbärte gemalt, gegen die Täter wurde Strafanzeige gestellt. Generell werde es in diesem Jahr aber weniger Wahlplakate als sonst geben, sagt Maaßen. Man habe sich mit den anderen Fraktionen abgestimmt und ein „Gentlemen’s Agreement“ getroffen, so der Bürgermeisterkandidat der CDU. „Wir haben es in der Vergangenheit übertrieben, da will ich unsere Partei gar nicht ausschließen“, sagt Maaßen über das Plakatieren. Die Vernunft habe gesiegt, Plakate gibt es weniger.

Auch mit dem Haustürwahlkampf sei man in Zeiten von Corona zurückhaltend. Ganz verzichten möchte man aber auf den direkten Kontakt mit dem Bürger nicht. Deswegen stehe man am Freitag auf dem Wochenmarkt und am Samstag mit den anderen Parteien auf dem Roermonder Platz für Gespräche bereit. „Große Veranstaltungen fallen weg wegen Corona, deswegen setzen wir mehr auf Social Media“, erklärt Maaßen. Dafür habe man eigene Filme gedreht, die unter anderem auf der Facebook-Seite der CDU Kevelaer zu sehen sind. Für alle, die einen Blick auf das Parteiprogramm werfen wollen, gebe es eine Managerfassung, in der in kurzen Schlagworten die wichtigsten Ziele zusammengetragen sind. Wer sich mehr Zeit nehmen will, für den gebe es auch eine Langversion. Unter anderem soll die Stadtentwicklung in Kevelaer vorangebracht werden. Dabei sollen sich alle Bürger mitgenommen fühlen, auch was die Freizeitmöglichkeiten anbelangt. Für Jugendliche Rückzugsflächen schaffen, zum Beispiel eine Art Kino in der umgebauten Virginia-Satir-Schule, lautet eine Idee.

Während auf der einen Seite die Digitalisierung vorangetrieben werden soll, müssen auf der anderen Seite auch attraktive Aufenthaltsflächen geschaffen werden, wo Menschen sich begegnen können, dabei sollen auch die Ortschaften mit in den Blick genommen werden, sagt Maaßen. Ein weiteres Anliegen sei der CDU die lokale Geschäftswelt. Die sei durch Corona stark gebeutelt, „denen muss man natürlich helfen“. Weiteres Top-Thema ist die Sicherheit. Dazu zähle, dass die Feuerwehren auch weiterhin so gut ausgestattet werden und das Marienhospital am Standort zu erhalten. Ein persönliches Anliegen sei ihm eine 24-Stunden-Besetzung der Polizei in Kevelaer. Aktuell werde die Polizeistelle in der Marienstadt nachts von Geldern oder Goch aus mit bedient.