Erkelenzer Karneval unter Corona-Bedingungen : Rosenmontagszug steht auf der Kippe

Impression vom Rosenmontagszug 2020: Das EKG-Prinzenpaar Franz III. und Bernadett I. grüßen die vorbeiziehenden Zugteilnehmer. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Die Erkelenzer KG startet am Samstag in die neue Session. Für das kommende Jahr gibt es aber Bedenken. Eine abschließende Entscheidung soll in den kommenden Wochen fallen.