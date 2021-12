Wenn Düsseldorf draufstehen und was Gutes drin sein soll, bieten sich die Öle der Düsseldorfer Ölmanufaktur als Geschenk an. Die werden aus zertifizierten Bio-Zutaten in einem besonders schonenden Verfahren gepresst und per Hand gefiltert. Erdnuss-, Apriosenkern-, Sesam- und Hanföl sind nur einige der würzigen Spezialitäten aus der Werkstatt in der Spichernstraße 55 in Derendorf, in der es auch die passenden Biomehle gibt. Auf einigen Wochenmärkten und in gut sortierten Düsseldorfer Supermärkten findet man sie inzwischen auch.