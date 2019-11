My Gemüse Döner in Bilk

Für „eingefleischte“ Fans ist es etwas gewagt, ihn „Gemüse-Döner“ zu nennen. Aber die Veggie-Variante in dem Imbiss gegenüber der Düsseldorf-Arkadenist ein großer Erfolg. Es gibt sie in verschiedenen Sorten, zum Beispiel klassisch im Fladenbrot (nett in einer Schale platziert, 5,50 Euro), als Box zum Mitnehmen (fünf Euro) oder mit Veggie-Falafel auf einem Teller (8,50 Euro). Statt Fleisch mischt sich Saitan unter den Salat aus Tomaten, Gurken, Kraut und Oliven. Dazu scharfe Soße und auf Wunsch Schafskäse – echt ein Hammer! Kein Wunder, dass die auch verfügbare Fleischvariante bei My Gemüse Döner eigentlich überflüssig ist.

My Gemüse Döner Friedrichstraße 144, montags bis samstags,11 bis 22 Uhr