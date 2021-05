Waldmeister – der Mai ist da

Kein anderes Kraut gehört so zum Mai wie der Waldmeister, der im übrigen auch Maikraut genannt wird. Waldmeister ist eine einheimische Pflanze, die hier schon im Mittelalter kultiviert wurde, um sie zwischen Wäsche und in Duftkissen zu verwenden.

Wirkung: In der Naturmedizin wird die Pflanze gegen Krämpfe verwendet aber auch gegen Herzklopfen und Schlaflosigkeit. Waldmeister wirkt beruhigend und gegen Beschwerden an Leber oder Galle.

Verwendung: Heute verwendet man Waldmeister vor allem in der Maibowle. Ihr spendet er seinen besonderen Geschmack. Allerdings sollte man nicht zu viel davon genießen, denn das im Kraut enthält Cumarin, das bei zu hoher Dosierung Kopfschmerzen oder auch Magenbeschwerden verursachen kann.