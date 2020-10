Kostenpflichtiger Inhalt: Corona in Düsseldorf : Parteien und Rat tagen in großen Hallen

Bei Ratssitzungen oder Parteitagen wird jetzt viel Platz benötigt. Hier eine Ratssitzung in der Messe. Foto: Michael Gstettenbauer

Düsseldorf Die CDU und die Grünen in Düsseldorf bitten in die Mitsubishi-Electric-Halle, der Stadtrat tagt in der Messe: Die Veranstaltungen sind wegen der Corona-Krise teure Angelegenheiten.