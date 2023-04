Düsseldorfer Großprojekt Mehrheit ist für neue Oper an der Heinrich-Heine-Allee

Im Stadtrat zeichnet sich eine deutliche Mehrheit für den Kostenpflichtiger Inhalt Neubau der Oper an der Heinrich-Heine-Allee ab. Das ergibt eine Umfrage unserer Redaktion bei den vier großen Fraktionen des Stadtparlaments. Einzig bei den Grünen ist wie bereits in den letzten Monaten Skepsis auszumachen. Sie sehen viele ungeklärte Fragen zu Inhalt und Raumprogramm der neuen „Oper für alle“, auch mögliche Eingriffe in den Hofgarten werden bei ihnen besonders kritisch gesehen. Beobachter halten es nicht für ausgeschlossen, dass die Ratskooperation aus CDU und Grünen bei dem neuen Düsseldorfer Jahrhundertprojekt nicht geschlossen abstimmt.