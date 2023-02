Fotos Das sind die Entwürfe für die neue Oper in Düsseldorf

Aus 20 Konzepten für die neue Düsseldorfer Oper hat eine Jury sieben Finalisten ausgewählt, drei für einen möglichen Standort am Wehrhahn, vier für einen Neubau am jetzigen Platz an der Heinrich-Heine-Allee. Wir zeigen die Finalisten.

Dieser Entwurf von HPP aus Düsseldorf würde am Wehrhahn entstehen.