Kostenpflichtiger Inhalt: Karneval 2021 : Altweiber blieb die Altstadt still

An diesem Altweiberdonnerstag waren Kostüme auf dem Markplatz vor dem Rathaus ein seltener Anblick. Foto: RP/Dominik Schneider

Altstadt Das gab es an Altweiber in Düsseldorf auch noch nie: Knöllchen für fehlende Masken. Und obwohl die Party schon lange abgesagt war, fanden sich in der Altstadt ein paar Jecke ein. Und eben auch mehr als 60 Menschen, die gegen den Corona-Schutz verstießen.