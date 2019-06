Kostenpflichtiger Inhalt: Starker Befall in NRW : Was tun gegen den Eichenprozessionsspinner?

Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa/Patrick Pleul 10 Bilder Das ist der Eichenprozessionsspinner.

Düsseldorf In Mülheim an der Ruhr wurden neun Kinder von Eichenprozessionsspinnern verletzt. Aber kommt die giftige Raupe dieses Jahr wirklich häufiger vor? Und was muss man tun, wenn sie im Garten auftaucht? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.