Die einzige neue Ministerin, die in der Bekanntheit weit oben liegt, ist Mona Neubaur, Wirtschafts-, Energie- und Klimaschutzministerin (Grüne, 55 Prozent) Sie war die Spitzenkandidatin der Grünen, war in den Koalitionsverhandlungen präsent, ist jetzt die Stellvertreterin von Hendrik Wüst, und vor allem sitzt sie mit ihrem Ministerium in der gegenwärtigen Energiekrise an einer bedeutenden Schaltstelle.