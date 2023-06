Umfrage „NRW-Check“ Die größten Probleme im Land – Migration besorgt Bürger mehr als das Klima

In den Metropolen mit mehr als 500.000 Einwohnern haben mehr Menschen Sorgen wegen der Inflation als in kleineren Städten. Dazu passt, dass in den Metropolen auch die Sorge vor Wohnungsmangel und hohen Mieten deutlich größer ist als in kleineren Kommunen. Gleichwohl schränken sich viele Bürger bei Anschaffungen bereits ein, um auf der sicheren Seite zu sein. So versuchen 64 Prozent der NRW-Bürger, bei größeren Investitionen wie Möbeln zu sparen. 60 Prozent versuchen dies beim Energieverbrauch.