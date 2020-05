Herbstprogramm im Schauspielhaus Düsseldorf : Endlich wieder Theater – mit Abstand

Düsseldorf Das Schauspielhaus in Düsseldorf spielt ab Herbst wieder im Großen Haus. Um den Corona-Regeln zu entsprechen, wird jede zweite Sitzreihe im Zuschauerraum rausgeschraubt und nur jeder dritte Platz besetzt. Auch das Junges Schauspiel und die Bürgerbühne eröffnen wieder.

Mit neun großen Premieren nimmt das Schauspielhaus ab September im Großen Haus den Spielbetrieb wieder auf. Zu sehen sind dann neue Stücke wie Ferdinand von Schirachs Sterbehilfe-Drama „Gott“ und die Ibsen-Adaption „Volksfeind for Future“ von Volker Lösch, die eigentlich für die auslaufende Spielzeit geplant waren und nun im Herbst Premiere feiern. Dazu ist es dem Theater gelungen, weitere große Produktionen neu anzusetzen. So wird es einen Brecht geben: „Mutter Courage und ihre Kinder“ unter der Regie von Sebastian Baumgarten. Stephan Kimmig inszeniert Hebbels „Nibelungen“ und Armin Petras ein eigenes Stück mit dem Titel „Come as you are“. Jan Philipp Gloger wird sich mit einer melancholischen Inszenierung außen um das Schauspielhaus herum bewegen. André Kaczmarczyk entwickelt mit dem Musiker Matts Johan Leenders den neuen Liederabend „Alice“ nach Motiven von Lewis Carroll. Und als einzige Frau im Herbstprogramm wird die in Berlin gefeierte Regisseurin und Choreografin Constanza Macras eine Arbeit mit eigenen Tänzern und Mitgliedern des Düsseldorfer Ensembles realisieren.

Große Namen, große Stoffe, fast klingt das nach Rückkehr in die von vielen so vermissten Theater-Normalität – die Bedingungen, unter denen das Schauspielhaus im Herbst neu starten wird und jetzt schon den Probenbetrieb wieder hochgefahren hat, werden allerdings für ein stark verändertes Theatererleben sorgen. Vor allem die Corona-bedingte Abstandsregel von 1,5 Metern zwischen Menschen ist eine Herausforderung: Im Zuschauerraum wir jede zweite Reihe herausgeschraubt und in den verbliebenen Reihen nur jeder dritte Platz besetzt. Paare und Familien werden in sogenannte Love-Seats wie im Kino weiter nebeneinander sitzen dürfen. Das bedeutet, dass im Großen Haus ab Herbst nur 128 Zuschauer einen Platz finden werden. Kommen viele Familien, steigt die Zahl auf bis zu 190 Zuschauer. Das Kleine Haus wäre unter diesen Bedingungen nur mit 50 Plätzen zu belegen und wird darum nicht bespielt. „Wir halten es für gesellschaftlich notwendig, dass wir uns zeigen und der Stadtgesellschaft den Reflexionsraum Theater wieder öffnen“, sagt Intendant Wilfried Schulz, „darum nehmen wir alle künstlerischen Schwierigkeiten auf uns und spielen auch, wenn das ökonomisch an die Grenzen des Tragbaren geht.“ Im Theater werde in gewöhnlichen Zeiten so viel über Moral, Empathie, Achtsamkeit nachgedacht, da müssten sich Bühnen nun auch während der Pandemie sensibel zeigen und sich auf die gebotenen Hygiene-Regeln einstellen.