Verkaufspläne für Grobblechwerk : Opposition: Laschet soll sich bei Thyssenkrupp einschalten

Einen Tag nach der Ankündigung des Thyssenkrupp-Managements, das Grobblechwerk in Duisburg-Hüttenheim, zu verkaufen oder zu schließen, kochen in der Politik die Gemüter hoch.

Der Chef der SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag, Thomas Kutschaty, und Fraktionsgeschäftsführerin Sarah Philipp sprachen von einem weiteren Schlag ins Gesicht der Arbeitnehmer. „Seit Jahren erleben wir eine erschreckende Form von Missmanagement in dem Konzern. Und immer ist es die Belegschaft, die das ausbaden soll.“ Die Mitarbeiter lieferten vereinbarte Kennzahlen, würden aber trotzdem „zu Bauernopfern einer katastrophalen Unternehmensführung.“ Die beiden Oppositionspolitiker forderten die Landesregierung zum Handeln auf: „Wir erwarten von Ministerpräsident Laschet, dass er sich endlich in die Angelegenheit einschaltet und für die Mitarbeiter einsetzt.“ Bisher habe er Gesprächsanfragen des Betriebsrats am Standort in Duisburg-Hüttenheim schlicht ignoriert. „So kann es nicht weitergehen. Es wird Zeit, dass er sich auch wieder um die Probleme dieses Landes kümmert, nicht nur um sich selbst.“

Link appellierte zudem an Thyssenkrupp, dass das Unternehmen die Verantwortung für die Beschäftigten und ihrer Familien übernehme und betriebsbedingte Kündigungen in jedem Fall vermeide – einer Forderung, der sich der Vorsitzende der Grünen in NRW, Felix Banaszak, anschloss: „Es kann nicht sein, dass es wieder die Beschäftigten sind, die falsche Management-Entscheidungen ausbaden. Thyssenkrupp hat durch diese Milliarden im Ausland verzockt und gleichzeitig nötige Investitionen in Deutschland versäumt.“ Die Grünen wollten, dass NRW ein starkes Industrieland bleibe. „Wenn es das aber bleiben soll, braucht es jetzt klare politische Vorgaben für eine klimaneutrale Industrie der Zukunft“, sagte Banaszak. „Und es braucht beste Bedingungen, damit sich Investitionen in eine nachhaltige Unternehmenszukunft für die Firmen rechnen.“ Dazu könne es auch nötig sein, klimaneutrale Produkte gegen Billigimporte zu schützen.