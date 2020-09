Kostenpflichtiger Inhalt: Mehr neue Stellen trotz Krise : Arbeitslosenzahl in NRW und im Bund sinkt

Eine Filiale der Agentur für Arbeit im niedersächsischen Oldenburg. Foto: dpa/Sina Schuldt

Düsseldorf Das absolute Tief am Arbeitsmarkt scheint überwunden. Das zeigen die neuen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA). Zeitweise war jeder fünfte Betrieb in NRW in Kurzarbeit. Inzwischen geht es langsam wieder aufwärts. Aber wichtige Branchen sind noch immer in der Krise.