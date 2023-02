Drei Pensionäre berichten Sie arbeiten weiter – trotz Rente

Als Elke Spörkel nach fast 40 Jahren in Pension geht, merkt sie, was ihr so lange gefehlt hat: ein freies Wochenende – als Pfarrerin fast undenkbar. Sie besucht ihre Kinder, ohne sich freinehmen zu müssen. Sie sagt viel häufiger „Nein“, macht nur die Dinge, die ihr Freude bereiten. Verbringt mehr Zeit mit ihrer Frau, liest Graphic Novels, also Comics für Erwachsene, und genießt es, manchmal einfach gar nichts zutun. „Ein ganz neues Gefühl“, sagt die 66-Jährige aus Isselburg am Niederrhein. Aber nur ausruhen – das käme für sie noch nicht infrage. Sie sei noch zu jung, um die Hände in den Schoß zu legen.