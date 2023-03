Mallorca teuer, Nizza günstig 900.000 Passagiere an Ostern ab Düsseldorf

Wie werden die Osterferien, die ja am Freitag starten? Die im Rheinland erwartete Höchsttemperatur von vier Grad an Karfreitag ist wenig begeisternd. Kein Wunder bei solchen Aussichten, dass Last-Minute-Buchungen anziehen. Wir gehen auf die Trends und Angebote ein. Gut ist dabei jedenfalls: Streiks gibt es an den Airports voraussichtlich nicht, Drängelei ist aber zu befürchten, rund 900.000 Passagiere erwartet der Flughafen Düsseldorf in den Osterferien, 15 Prozent mehr als in den Osterferien vor einem Jahr.