Matti Nykänen (gestorben am 4. Februar im Alter von 55 Jahren). Der viermalige Skisprung-Olympiasieger stirbt im Alter von 55 Jahren. Die Todesursache ist unbekannt, vor einem Jahr war bei ihm Diabetes diagnostiziert worden. Der Finne hatte in den 1980er-Jahren seinen Sport dominiert. Allein bei den Winterspielen 1988 in Calgary gewann er drei Goldmedaillen.