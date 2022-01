Jürgen Hall, einer der größten Tabakwarengroßhändler in Deutschland, starb am 4. Januar im Alter von 80 Jahren. Er machte nicht nur aus einem Mittelständler einen Milliardenkonzern für Zigarettenautomaten, sondern machte sich auch als Kunstmäzen einen Namen. Er ersteigerte für viel Geld auf internationalen Auktionen einzigartige Kunstwerke von Nolde, Richter und Macke und stellte diese dem Kunstmuseum in Bonn zur Verfügung, den Macke schenkte er sogar.