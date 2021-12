Drei Jahre lang hat Walter Cuttino in der Titelpartie von „Jesus Christ Superstar“ auf der Bühne des Theaters in Krefeld und Mönchengladbach gestanden. Es war seine Wunschrolle. Er füllte sie mit Leidenschaft. Publikum und Kritik liebten ihn. In seiner amerikanischen Heimat South Carolina ist der Tenor im Alter von 63 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.