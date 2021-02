Kostenpflichtiger Inhalt: „Höhentraining“ fruchtet nicht : Borussia verteidigt „sehr gut“ - mit zu vielen Haken

Nico Elvedi verteidigte in einigen Szenen stark, sah bei den Gegentoren aber nicht gut aus. Foto: dpa/Marton Monus

Analyse Mönchengladbach Gegen große Gegner geht Gladbach nicht unter, stößt aber in entscheidenden Szenen immer wieder an Grenzen. Die Defensive stand gut gegen Manchester City, doch am Ende leistete sich das Kollektiv zwei Fehler zu viel.