Kein Absturz, keine Wende Borussia hat eine Niemandsland-Saison gespielt

Mit dem 2:0 gegen den FC Augsburg hat Borussia Mönchengladbach den elften Saisonsieg gefeiert. Zwischen 1997 und 2012 gab es in der Bundesliga nicht einmal so viele, in jener Zeit hätten die Fans, sobald der Klassenerhalt feststand, lauthals „Nie mehr Zweite Liga!“ angestimmt. Aber jede Epoche hat eben ihre Maßstäbe. Dass die Mannschaft nun zum dritten Mal in Folge ihre Vorjahresbilanz unterboten hat, sorgt für keinerlei Jubelstimmung. Inklusive des 2:0-Erfolgs gegen den VfL Bochum, mit dem Borussia am 31. Spieltag final die Klasse sicherte, drehte sich im Endspurt beinahe jede positive Emotion um den scheidenden Kapitän Lars Stindl.