Lukas Hradecky

In der ersten halben Halbzeit hatte Bayers Nummer eins etwas überraschend wenig zu tun und diente eher als Anspielstation, doch dann musste er doch hinter sich greifen. Bei einer Flanke von Thomas Müller wurde er von Jonathan Tah daran gehindert, den Ball aus der Gefahrenzone zu boxen. Entweder hat sich der Innenverteidiger verschätzt oder der Schlussmann hat ein klares Kommando vermissen lassen. So oder so war Robert Lewandowski der Nutznießer. Parierte in der 66. Minute stark gegen Serge Gnabry und blieb auch danach aufmerksam. In der Schlussphase rettete indes der rechte Pfosten für ihn gegen Jamal Musiala – dieses Glück fehlte Bayer kurz vor dem Schlusspfiff beim 1:2.

Note: 4