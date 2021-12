Florian Wirtz

In den ersten 20 Minuten war der 18-Jährige gut aufgelegt und beim 1:0 gleich zwei Mal Teil des Spielzugs. Auch sonst hatte er einige gute Ideen mit dem Ball am Fuß. Doch als sich die Eintracht mehr und mehr in das Spiel biss, lief es für ihn nicht mehr. Das lag wohl auch an der betont physischen Herangehensweise der Frankfurter.

Note: 4