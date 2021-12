Exequiel Palacios

Leistete sich gleich nach fünf Minuten einen ebenso bösen wie unnötigen Fehlpass und ermöglichte so einen Fernschuss durch Dickson Abiama. In der 31. Minute wiederholte sich die Szene: Der Argentinier verlor den Ball an Adiama, dieser verzog erneut. Machte in der zweiten Hälfte Platz für Charles Aránguiz.

Note: 3