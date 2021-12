Patrik Schick

Dem Stürmer der Stunde gelang in der Anfangsphase nicht viel. Mal sprang ihm der Ball zu weit vom Fuß, mal war ein Gegenspieler schlichtweg gedankenschneller. Dann machte er aber doch noch, was er am besten kann: den Ball ins Netz befördern. Stand exakt dort, wo er als Mittelstürmer erwartet und gesucht wird und verwertete die Hereingabe von Moussa Diaby zum 1:0 (37.). Nach seinem Kopfballtor aus zwölf Metern zum 2:0 (63.) steht er bei nun 16 Treffern in der Hinrunde - Vereinsrekord. Seine Pässe kamen an diesem Abend aber zu selten bei einem Mitspieler an. Note: 2