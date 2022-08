Bayer zu Gast in Dortmund : Seoane blickt ohne Sorge auf das Top-Spiel

Coach Gerardo Seoane läuft mit zwei Bällen unter dem Arm über den Trainingsplatz. Foto: Jörg Schüler/Bayer 04 Foto: Jörg Schüler/Bayer 04 Leverkusen/Jörg Schüler

Leverkusen Nach dem Aus im Pokal ist Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane betont sachlich. Die Blamage in Elversberg sei aufgearbeitet, betont der Schweizer. Am Samstag in Dortmund will er ein anderes Gesicht seiner Mannschaft sehen.