Vor dem Start in Dortmund : Bayer nimmt Selbstkritik mit in die Liga

Leverkusen Bei der offiziellen Saisoneröffnung gibt sich die Werkself demütig. Mittelfeldspieler Robert Andrich will die richtigen Schlüsse aus der Blamage in Elversberg ziehen und beschwört vor dem Ligastart den Zusammenhalt mit den Fans.

Gemeint ist der Ligastart am kommenden Samstag in Dortmund (18.30 Uhr). Das West-Duelll war in den vergangenen Jahren stets ein Garant für spektakuläre Spiele, in der Vorsaison ging das Hinspiel in Leverkusen an den BVB (4:3), während Bayer in der Rückrunde die Punkte aus Dortmund mitnahm (5:2). Nun geht es am ersten Spieltag für die Werkself vor allem darum, die Blamage im Pokal abzuschütteln und einen kompletten Fehlstart in die Saison zu vermeiden. Eine Niederlage beim Vizemeister wäre sicher keine Sensation, aber sie wäre doch der nächste herbe Dämpfer. Kurz gesagt: Es muss eine Reaktion auf das Aus in der ersten Runde folgen.