Vom 11. bis 21. August finden in München die European Championships statt. In neun Sportarten kämpfen Athletinnen und Athleten um EM-Medaillen. Austragungsort ist vor allem der Olympiapark. Wie viele Zuschauer haben in der Arena Platz, wie teuer sind die Karten und welche Sportart wird wo ausgetragen? Wir stellen die Sportstätte genauer vor.