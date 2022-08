Radsport

In dieser Sportart finden die Titelkämpfe in München in den Kategorien Bahnradsport, BMX Freestyle, Mountainbike Cross Country und Straßenradsport vom 11. bis 16. August statt. Bis auf die Wettkämpfe im Bahnrad können sich Zuschauer alle Veranstaltungen kostenlos anschauen. Die Austragungsorte sind die Messe München, der Olympiapark, Murnau am Staffelsee, Landsberg am Lech und Fürstenfeldbruck. Als Highlight gilt das Straßenrennen der Damen Elite durch die Münchner Innenstadt, da die Strecke auf dem finalen 13 Kilometer langen Rundkurs als anspruchsvoll gilt.