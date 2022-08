Straßenrad

Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) setzt im Kampf um die Medaillen im Straßenrennen der Europameisterschaften in München auf eine Doppelspitze. Die Sprinter Pascal Ackermann (Kandel) und Phil Bauhaus (Bocholt) sollen auf dem 209,4 km langen Kurs von Murnau am Staffelsee nach München für eine Top-Platzierung in Nationaltrikot sorgen. Zudem sind John Degenkolb (Gera), Nico Denz (Waldshut-Tiengen), Alexander Krieger (Stuttgart), Nils Politt (Köln), Michael Schwarzmann (Kempten) und Roger Kluge (Eisenhüttenstadt) dabei. Maximilian Walscheid (Neuwied) und Miguel Heidemann (Trier) starten im Zeitfahren.