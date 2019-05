Standpunkte: Sämtliche aktuellen Positionen der FDP hat sie als Generalsekretärin mitgeprägt. Sie will Europa an Haupt und Gliedern reformieren und zum Beispiel das Europaparlament massiv stärken. Die EU müsse zu einer gemeinsamen Asyl-, Flüchtlings- und Einwanderungspolitik kommen. Beim Klimaschutz will Beer weg von der Festlegung auf bestimmte Technologien und engen Vorgaben.