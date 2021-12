Kanzleramt

Reem Alabali-Radovan (31, SPD) ist die Beauftragte der Bundesregierung für Flüchtlinge und Migration. Die Tochter irakischer Ingenieure kam in Moskau zur Welt und wuchs in Schwerin auf. Alabali-Radovan war bereits Migrationsbeauftragte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie sagt Rassismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit den Kampf an.