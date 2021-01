Vorstoß der Merkel-Berater : Corona ausradieren

Infektion einer Zelle (grün) mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 (gelb), aufgenommen vom US-Forschungszentrum National Institute of Allergy and Infectious Diseases in Montana. Foto: dpa/Niaid

Analyse Namhafte Wissenschaftler, darunter die Virologin Melanie Brinkmann, der Physiker Michael Meyer-Hermann und der Ökonom und Ifo-Chef Clemens Fuest, fordern eine Eindämmung der Corona-Pandemie auf Null-Niveau. Als Vorbilder nennen sie Australien, Neuseeland, Finnland und Taiwan.

Als allzu erfolgreich lässt sich die derzeitige Strategie der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht bezeichnen. Die Zahl der neuen Infektionen liegt seit Ende Oktober permanent über 10.000 und schwankte längere Zeit sogar zwischen 20.000 und 30.000. Die Übersterblichkeit durch die Lungenkrankheit Covid-19 ist höher als in den USA. Und die Impfstrategie kommt langsamer voran, als sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erhofft hatte. Die Misserfolge der Politik hat jetzt eine Gruppe von Wissenschaftlern auf den Plan gerufen. Sie schlägt eine alternative Strategie vor, die sich in manchen Ländern mit einem westlich-demokratischen System bewährt hat: die Null-Covid-Strategie.

Es klingt wie eine Kriegserklärung. Und wenn man die Maßnahmen studiert, wollen die Wissenschaftler tatsächlich dem Virus und seinen ansteckenderen Varianten den Garaus machen, ehe die Schäden für das Gesundheitssystem, die freiheitliche Gesellschaft, die Wirtschaft und die Bildung zu groß werden. Im Grunde plädiert die Gruppe für einen scharfen Schnitt, aber nicht auf einmal, sondern regional begrenzt auf sogenannte Grüne Zonen. Als Beispiel dient ihnen die australische Metropole Melbourne mit ihren vier Millionen Einwohnern, die in Bedeutung und Größe der Bundeshauptstadt Berlin entspricht. Hier ist es in wenigen Wochen gelungen, mit einer Ausgangssperre, Schul- und Geschäftsschließungen sowie einer weitgehenden Homeoffice-Regelung die Fallzahlen von 150 wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auf unter zehn zu bekommen. Danach blieben die Maßnahmen zunächst 14 Tage in Kraft, bevor sie auf das derzeitige Niveau der Beschränkungen in der Bundesrepublik und dann schrittweise gelockert wurden. Nach vier Wochen betrug die Inzidenz Null, dann begann in vollem Umfang das öffentliche Leben. Ähnliche Programme führten auch Neuseeland, Taiwan und ansatzweise der EU-Staat Finnland durch.