Kostenpflichtiger Inhalt: Bundespressekonferenz der Kanzlerin : Merkels selbstbefreites Regieren

Angela Merkel am Freitag in der Bundespressekonferenz. Foto: dpa/Michele Tantussi

Meinung Die Corona-Krise, die Tragödien in Kriegsländern, der vernachlässigte Klimaschutz - die Probleme in der Schlussphase von Merkels Kanzlerschaft sind immens. Doch sie ruht in sich. Der Grund: Sie hat sich von allen Zwängen befreit. Vor allem, von dem Druck, wiedergewählt zu werden.