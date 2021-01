Vorstandswahlen : CDU-Führung wird weiblicher, jünger und westlicher

Serap Güler aus Köln schaffte mit 771 Stimmen die Wiederwahl in den CDU-Bundesvorstand - und hat nun mehr Frauen an ihrer Seite. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Rolf Vennenbernd

Armin Laschet statt Annegret Kramp-Karrenbauer an der Spitze, das bedeutet auch Mann statt Frau, 59-Jähriger statt 58-Jährige. Doch insgesamt sind die Führungsgremien der Christdemokraten nach den Wahlen beim digitalen Parteitag deutlich jünger und weiblicher besetzt. Und ein wenig westlicher.

Berlin Es war ein Wagnis, Wahlen online anzusetzen. Am Ende des digitalen Parteitages berichtete Generalsekretär Paul Ziemiak tatsächlich von massiven Störversuchen. Aus dem Ausland seien die Server der CDU angegriffen worden. Doch die Attacken hätten alle abgewehrt werden können. So dürfte das Ergebnis der Wahlen, auch die schriftliche Bestätigung der Vorsitzendenwahl, gültig bleiben. Der Einfluss des größten CDU-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen ist damit noch größer geworden.

Weil Jens Spahn stellvertretender Vorsitzender wurde und Norbert Röttgen ins Präsidium einzog, hat sich die Zahl der NRW-Politiker an der Spitze der CDU von elf auf zwölf erhöht. Generalsekretär bleibt Paul Ziemiak aus NRW, wie NRW-Ministerpräsident Laschet nach seiner Wahl zum CDU-Vorsitzenden bekräftigte. Wiedergewählt wurde auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann als Präsidiumsmitglied. Seine Rolle in NRW dürfte noch größer werden, wenn Laschet Kanzlerkandidat werden und in die Bundespolitik wechseln sollte. Als beratendes Mitglied sitzt Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus im Präsidium.