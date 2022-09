Backhaus schießt gegen Ricarda Lang : Fatshaming ist mehr als nur eine Beleidigung

Das Grünen-Vorsitzenden-Duo Omid Nouripour und Ricarda Lang. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Meinung Düsseldorf Ein SPD-Landesminister spricht im Zusammenhang mit Grünen-Parteichefin Lang von „Dick und Doof“ – und im Nachhinein dann von einem Missverständnis. Die Entschuldigung ist mager, und die Äußerung längst nicht nur für den Absender ein Problem.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Rathcke Redakteurin der Rheinischen Post

Es war nicht das erste Mal und es wird wohl auch nicht das letzte Mal sein, dass Grünen-Politikerin Ricarda Lang üblen Kommentaren über ihr Äußeres ausgesetzt ist. Und doch hat es eine neue Dimension, wenn ein Landesminister, noch dazu ein Sozialdemokrat, öffentlich einen solchen Satz über die Vorsitzende einer Partei fallen lässt, mit der die SPD in der Ampel-Regierung auf Bundesebene derzeit koaliert: „Früher waren Dick und Doof zwei Personen“, soll Till Backhaus in seiner Rede am Donnerstag auf dem Norddeutschen Ernährungsgipfel in Rostock gesagt und damit Ricarda Lang gemeint haben. Der Sprecher des Landwirtschaftsministers für Mecklenburg-Vorpommern dementierte die Aussage nicht.

In den sozialen Medien folgt seither die übliche, zweigeteilte Debatte: Die eine Seite wertet Backhaus‘ Äußerung als eine, die angeblich die meisten unterstreichen, aber nicht aussprechen würden. Die andere Seite verurteilt seine Bemerkung aufs Schärfse als misogynes, also frauenfeindliches, Fatshaming und fordert seinen Rücktritt oder eine Reaktion von Landeschefin Manuela Schwesig (SPD) – etwa Langs Grünen-Co-Vorsitzender im Bund, Omid Nouripour. Die Mehrheit der bundespolitischen Kollegen und Kolleginnen schweigen dazu, wie im Übrigen auch Ricarda Lang selbst. Es ist eine nachvollziehbare Haltung, den Worten nicht eine noch größere Plattform, dem bundesweit bis dato eher unbekannten Landesminister keine noch größere Aufmerksamkeit zu bieten. Doch die Worte sind in der Welt.

Es gibt allerdings ebenfalls berechtigte Gründe, sich mit körperbezogenen Schmähungen auseinander zu setzen – gerade weil Till Backhaus im Netz dafür auch Applaus erhält. Es mag sogar stimmen, dass es vielen Bürgerinnen und Bürgern unmöglich ist, politische Botschaften vollkommen unabhängig vom äußeren Erscheinungsbild der gewählten Volksvertreter wahrzunehmen. Wie viele Analysen hat es zu Angela Merkels Hosenanzügen in 16 Jahren Kanzlerschaft gegeben, wie viele Kommentare über Anton Hofreiters Frisur oder Theo Waigels Augenbrauen. Es ist menschlich, sich auch einmal damit zu beschäftigen, und je nach politischer Aufgabe kann es auch von Bedeutung sein. Eine stark übergewichtige Person an der Spitze des Gesundheitsministeriums etwa böte zumindest Anlass für inhaltliche Schnittpunkte – in der repräsentativen Funktion. Nichtsdestotrotz sagt das Äußere nichts über die Eignung aus.

Dass ein Minister aber genau das suggeriert, ist so traurig wie bezeichnend. Vom dienstältesten Landwirtschaftsminister der Republik sollte man einerseits schon erwarten dürfen, dass er politische Gegner (die sie auf Bundesebene nicht einmal sind) mit Sachargumenten angreift statt auf persönlicher Ebene. Andererseits sollten sich Berufspolitiker immer auch ihrer öffentlichen Vorbildfunktion bewusst sein. Indem Backhaus nicht nur „doof“ sondern auch „dick“ als Schmähung nutzt, sorgt er mit dafür, dass Fatshaming gesellschaftsfähig bleibt. Das ist in Zeiten, in denen hart für „Bodypositivity“ gekämpft wird, ein herber Rückschlag. Figuren, Frisuren oder andere Äußerlichkeiten sollten auf professioneller Ebene keine Rolle spielen. Gerade in der Politik fördern Fälle wie dieser nicht nur Politikverdrossenheit, sondern womöglich auch den Impuls, sich als (jüngere) Frau in der Politik zu engagieren.