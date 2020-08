Kostenpflichtiger Inhalt: Historischer Besuch : Israelische Kampfjets in Deutschland

Eine F-16 der israelischen Luftwaffe in Ovda bei Eilat. Foto: picture alliance/AP Photo/Ariel Schalit

Jerusalem/Berlin Sechs Jagdbomber der israelischen Luftwaffe werden vorübergehend in Nörvenich bei Düren stationiert. Es ist der erste derartige Besuch in der Geschichte der Bundesrepublik. Geplant ist auch ein Gedenken an die Opfer des NS-Konzentrationslagers Dachau und an den Olympia-Terroranschlag 1972.